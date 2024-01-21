В КНДР отреагировали на обсуждение испытания ее гиперзвуковой боеголовки в ООН

КНДР осуждает вынесение на обсуждение в ООН (Организации Объединенных Наций) вопроса об испытании страной новой гиперзвуковой боеголовки 14 января. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cоответствующее заявление было сделано в МИД КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Испытательный запуск КНДР является одним из звеньев регулярной работы по разработке и исследованию в области оборонной науки, поэтому не оказал никакого влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакой связи с нынешней ситуацией в регионе", - заявили в северокорейском МИД.

Требование США вынести этот вопрос на обсуждение было названо Пхеньяном "разбойническим", а также "непростительной провокацией и безответственным бесчинством, намеренно обостряющим без того опасную ситуацию на Корейском полуострове".

"Мы выражаем глубокое сожаление и решительно осуждаем то, что СБ ООН <..> без всякого выражения озабоченности поставил суверенные права КНДР под вопрос и вынес на обсуждение", - подчеркивается в заявлении.

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