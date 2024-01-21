В Британии указали на риск терактов

Угроза совершения террористических актов в Великобритании находится на "беспрецедентном" уровне после начала войны между Израилем и ХАМАС, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, заявил помощник главы лондонской полиции Мэтт Джукс, сообщает Fox News.

По его словам, после начала боевых действий на Ближнем Востоке количество обращений в полицию о возможных терактах возросло на 25%. Трудно вспомнить более опасный и нестабильный период, отметил Джукс.

Война между Израилем и ХАМАС катализировала новую волну радикализации среди исламистских экстремистов, подстрекаемых "чрезвычайным количеством" онлайн-контента и дезинформации, подчеркнул он.

"Это не просто риторика... На моем месте вы склонны смотреть на информационные панели индикаторов, и есть определенные индикаторы, на которых мы сосредоточены. И прямо сейчас есть стрелки, которые движутся в неправильном направлении", - заявил Джукс.

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