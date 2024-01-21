Индийский самолет, летевший в Москву, разбился в Афганистане

Самолет индийской компании, летевший в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщило информагентство "Aamaj News" со ссылкой на местные источники.

Самолет разбился в провинции Бадахшан из-за технической неисправности. Агентство не приводит данные о модели самолета и примерном количестве пассажиров на его борту.

11:13

Пассажирский самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан на севере Афганистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщил местный телеканал Tolonews со ссылкой на чиновника провинциального департамента информации и культуры Забихуллу Амири.

О деталях происшествия ничего не сообщается.

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