Индийский самолет, летевший в Москву, разбился в Афганистане
Самолет индийской компании, летевший в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщило информагентство "Aamaj News" со ссылкой на местные источники.
Самолет разбился в провинции Бадахшан из-за технической неисправности. Агентство не приводит данные о модели самолета и примерном количестве пассажиров на его борту.
11:13
Пассажирский самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан на севере Афганистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщил местный телеканал Tolonews со ссылкой на чиновника провинциального департамента информации и культуры Забихуллу Амири.
О деталях происшествия ничего не сообщается.
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