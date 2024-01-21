ВС Турции ликвидировали террористов в Ираке

В результате военно-воздушной операции в зоне операции "Пенче-Килит" на севере Ирака обезврежены 10 террористов РКК.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.

"Вооруженные силы Турции продолжают уничтожать гнезда террористов", - говорится в заявлении министерства.

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