https://news.day.az/world/1631048.html ВС Турции ликвидировали террористов в Ираке
ВС Турции ликвидировали террористов в Ираке
В результате военно-воздушной операции в зоне операции "Пенче-Килит" на севере Ирака обезврежены 10 террористов РКК.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство национальной обороны Турции.
"Вооруженные силы Турции продолжают уничтожать гнезда террористов", - говорится в заявлении министерства.
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