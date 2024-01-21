Распространилась информация о том, что йеменские хуситы планируют закрыть все три водных пути на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом пишет Telegram-канал Middle East Spectator.

Как передает ресурс со ссылкой на источник в Йемене, движение хуситов "Ансар Аллах" рассматривает возможность реализации плана, который они называют "Треугольник Аль-Акса", путем перекрытия всех трех основных водных путей Ближнего Востока: Баб-эль-Мандаба, Ормузского пролива и Суэцкого канала.

Это приведет к прекращению поставок нефти и газа в Израиль из Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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