В США заявили об опасно устаревшем ядерном оружии

Ядерное оружие США устарело, и Белый дом должен действовать быстро, чтобы решить эту проблему.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказали в статье, опубликованной 19 января в газете The Wall Street Journal, председатель комитета Палаты представителей по делам Вооруженных сил Роджер Уикер (республиканец, от штата Миссисипи) и сенатор Дебра Фишер (республиканка, от штата Небраска).

"Ядерное оружие Америки опасно устарело. Наша безопасность зависит от финансирования и своевременного развертывания межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel", - таким заголовком начинается их статья.

По мнению Уикера и Фишер, обновление ядерного арсенала США "недостаточно финансируется и отстает от графика". "Конгресс и Белый дом должны действовать быстро, чтобы решить эту проблему и предотвратить появление новых", - отмечают законодатели.

В частности, они пишут о программе по замене межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III "почти 60-летней давности", которые уже устарели. Ранее, как отмечается в статье, Пентагон уведомил, что эта программа превысила бюджет.

"Мы должны привлечь администрацию [президента США Джо Байдена] к ответственности за ее неудачи. Но чтобы компенсировать десятилетия пренебрежения, наши коллеги в Конгрессе должны также взять на себя обязательство восстановить промышленную безопасность США", - подчеркнули Уикер и Фишер.

В статье также отмечается преимущество России, которая управляет крупнейшими в мире ядерными силами. "Кремль может похвастаться преимуществом десять к одному над США в тактическом ядерном оружии", - заявили законодатели.

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