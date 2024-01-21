Индия установит забор из колючей проволоки с этим государством

Индия планирует установить ограждения и усилить охрану на границе с Мьянмой из-за потока беженцев. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

В разговоре с журналистами министр иностранных дел Индии Амит Шах заявил, что границу с Мьянмой будут охранять так же, как бангладешскую, где установлен забор из колючей проволоки. Помимо этого, индийская сторона отменит режим свободного передвижения для Мьянмы, и жителям этой страны придется оформлять визу для перемещения.

Охранные меры хотят принять из-за беженцев, которые бегут в Индию из Мьянмы. Не так давно границу перешли порядка 600 солдат, лагеря которых захватили боевики группировки "Армия Аракана". Сейчас военнослужащие прячутся в штате Мизорам, власти которого требуют от правительства Индии депортировать солдат обратно в Мьянму.

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