В Пакистане задержан особо опасный террорист

Правоохранительные органы Пакистана арестовали самого разыскиваемого террориста запрещенной группировки "Техрик-е-Талибан".

Как передает Day.Az, об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, арестованным является Абдул Гаффар по прозвищу "Амджад". У него была изъята взрывчатка. Правоохранители установили, что задержанный является близким соратником командира запрещенного вооруженного формирования Мохаммеда Али по прозвищу "Муфтий".

Представитель правоохранительных органов сообщил, что задержанный участвовал в планировании теракта у святыни Абдуллы Шаха Гази в октябре 2011 года.

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