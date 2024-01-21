В США раскритиковали стратегию Байдена в отношении Китая

Политика администрации президента США Джо Байдена, направленная на дружбу с Китаем, принесла мало материальных выгод, а Вашингтон не смог извлечь пользу из уступок, которые получил со стороны Пекина. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такую точку зрения высказал старший научный сотрудник Института Гейтстоуна Гордон Чанг в беседе с Fox News.

По его словам, Соединенные Штаты "не готовы защищать себя, своих союзников и партнеров и, умиротворив Китай", Вашингтон лишь выиграл немного времени.

"Байден выиграл время, а Пентагон ничего не сделал. Он не сделал столько, сколько нужно, поэтому мы потратили время впустую... Кроме этого, я не думаю, что мы получили многого [со стороны КНР]", - сказал Чанг.

Эксперт подчеркнул, что США больше не сдерживают Китай, как это было раньше, поэтому настало время пересмотреть политику в отношении Пекина.

По мнению Чанга, мягкая политика в отношении КНР привела к кризису международной системы, поскольку "плохие игроки теперь чувствуют, что могут делать то, что хотят". В качестве примера он привел эскалацию напряженности между Ираном и Пакистаном на прошлой неделе.

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