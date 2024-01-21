https://news.day.az/world/1631087.html Хакан Фидан примет участие в заседании Совета Безопасности ООН
Хакан Фидан примет участие в заседании Совета Безопасности ООН
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 23 января отправится в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН по Палестине.
Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство иностранных дел Турции.
Планируется также, что в рамках визита Хакан Фидан проведет двусторонние встречи.
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