Хакан Фидан примет участие в заседании Совета Безопасности ООН

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 23 января отправится в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН по Палестине.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство иностранных дел Турции.

Планируется также, что в рамках визита Хакан Фидан проведет двусторонние встречи.

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