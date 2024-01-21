В проливе Босфор приостановили движение судов

Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор, передает Day.Az.

Береговая охрана Турции сообщила, что движение через пролив приостановлено в обоих направлениях, пока танкер не будет отбуксирован в безопасное место.

250-метровый танкер находится в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле него работают два буксира и катер береговой охраны. Он следовал из черноморского порта в провинции Стамбул в порт Алиага в Измире.

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