https://news.day.az/world/1631090.html В проливе Босфор приостановили движение судов
В проливе Босфор приостановили движение судов
Нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор, передает Day.Az.
Береговая охрана Турции сообщила, что движение через пролив приостановлено в обоих направлениях, пока танкер не будет отбуксирован в безопасное место.
250-метровый танкер находится в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг. Возле него работают два буксира и катер береговой охраны. Он следовал из черноморского порта в провинции Стамбул в порт Алиага в Измире.
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