США, Египет и Катар продвигают новую сделку по освобождению заложников в Газе

Соединенные Штаты вместе с Египтом и Катаром подталкивают Израиль и палестинское движение ХАМАС к новой сделке по освобождению заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, участвующих в переговорах.

По ее сведениям, новое предложение представляет собой план, согласно которому после освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников последует полноценное прекращение огня в анклаве. Отмечается, что ни одна из сторон по не согласилась на подобную сделку, однако само желание ХАМАС и Израиля обсуждать ее расценивается как шаг вперед. Как ожидается, переговоры по этому соглашению будут организованы в Каире через несколько дней.

Согласно плану, сначала ХАМАС предлагается отпустить всех заложников из числа гражданских, за что Израиль освободит несколько сотен палестинских заключенных, а также выведет свои силы из городов анклава, обеспечит свободу передвижения в секторе Газа, а также разрешит увеличить вдвое объем поставок гуманитарной помощи. Вторая часть сделки предусматривает освобождение ХАМАС израильских женщин-военнослужащих в обмен на палестинских заключенных. Третий план подразумевает освобождение из заложников израильских военных в обмен на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна будет вывести часть своих сил из анклава.

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