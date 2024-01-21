Представитель Белого дома обсудит с властями Катара и Египта освобождение заложников ХАМАС

Координатор Совета национальной безопасности (СНБ) США по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк посетит Египет и Катар для обсуждения с властями этих стран возможности освобождения заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссыллкой на ТАСС, об этом сообщил интернет-портал Axios.

По словам его источников, Макгурк намерен отправиться на Ближний Восток в течение суток. В Египте он встретится с руководителем Управления общей разведки Аббасом Камелем. В Катаре Макгурк, как ожидается, в ближайшие несколько дней обсудит тему с премьером Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. На предстоящих встречах он также затронет другие вопросы, касающиеся боевых действий в секторе Газа и напряженности в регионе.

Как отмечается в публикации, должностные лица США считают, что достижение договоренностей об освобождении заложников, "возможно, является единственным путем, который мог бы привести к прекращению огня в Газе".

Как заявил 16 января координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, вашингтонская администрация участвует в консультациях в Катаре относительно возможности новых договоренностей по освобождению заложников ХАМАС. Кирби сообщил, что радикальное движение удерживает "до 140 заложников".

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