Экс-советник Трампа назвал его возможную победу на выборах проблемой для Европы

Бывший директор по коммуникациям в аппарате Белого дома и экс-советник Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил о том, что возможная победа политика на выборах президента США станет серьезной проблемой для Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, cвоим мнением он поделился в интервью изданию Der Spiegel.

"Он [Трамп] ненавидит НАТО и больше всего на свете хочет его упразднить. Он любит [президента РФ Владимира] Путина. Но я предполагаю, что его остановят", - подчеркнул Скарамуччи.

Собеседник издания также признался, что не верит в победу Трампа, так как политика любит небольшая группа людей, которые "верят в фашизм и в превосходство белой расы", в то время как остальная часть населения Америки ненавидит его.

"Он хочет быть диктатором, поэтому он будет продвигать еще более властолюбивую программу", - резюмировал экс-директор по коммуникациям в аппарате Белого дома.

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