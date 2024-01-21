В США хотят, чтобы Израиль боролся с лидерами ХАМАС

Aдминистрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы израильские власти концентрировались на точечной борьбе с руководством палестинского радикального движения ХАМАС, а не на масштабных операциях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

"В последние несколько дней и недель наблюдается начало изменений в фазе конфликта <...>, при которых мы бы хотели видеть, что Израиль фокусируется больше на целях высокой важности, на руководстве ХАМАС", - сказал он в интервью телеканалу ABC.

Помимо этого, указал Файнер, Вашингтон требует от Израиля обеспечить поступление больших объемов гуманитарной помощи в сектор Газа. "Мы продолжим оказывать давление и работать на ежедневной основе, <...> чтобы убедиться в том, что ситуация с гуманитарной помощью в Газе улучшилась", - добавил он.

Ранее на этой неделе координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает, что пришло время для снижения Израилем интенсивности боевых действий в секторе Газа, США обсуждают это с властями еврейского государства.

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