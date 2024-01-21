Разведка США считает, что хуситы пытаются получить больше оружия от Ирана

Разведывательные службы США и других западных стран полагают, что мятежное движение йеменских хуситов "Ансар Аллах" пытается получить дополнительные вооружения из Ирана для атак на суда.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое утверждение приводится в материале американской газеты Politico со ссылкой на источники.

"Разведданные, полученные недавно США и другими западными странами, свидетельствуют, что поддерживаемые Ираном мятежники-хуситы пытаются получить больше оружия от Тегерана, это усиливает опасения относительно того, что вооруженная группировка намерена продолжить атаки на суда в Красном море, создавая угрозу расширения конфликта на Ближнем Востоке", - говорится в материале. Как из него следует, "власти США не менее месяца анализируют информацию о планировании хуситами активизации атак, в том числе о предпринимаемых ими попытках получить дополнительные вооружения, которые нужны для ракетных ударов по грузовым судам".

"Данные разведки также свидетельствуют о том, что группировка может попытаться атаковать западные силы в регионе. Однако неясно, изменили ли недавние удары США в Йемене планы хуситов осуществить эти нападения", - говорится в публикации.

По сведениям газеты, ранее в январе военным США удалось перехватить небольшое судно, на котором перевозили компоненты ракет иранского производства, предназначавшиеся для хуситов. Во время этой операции пропали без вести двое военных из спецназа ВМС США. В материале приводятся слова представителя Пентагона, который отметил, что США чрезвычайно трудно перехватывать поставки иранских вооружений хуситам.

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