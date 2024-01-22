Губернатор Флориды Десантис заявил о выходе из президентской гонки в США

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис объявил о том, что прекращает свое участие в предвыборной гонке за участие в президентских выборах в США в ноябре этого года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если бы я мог сделать хоть что-то, чтобы достичь желаемого исхода, больше мероприятий и интервью в рамках предвыборной кампании, я бы это сделал. Но я не могу просить поддерживающих нас людей безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе. Сегодня я объявляю о приостановке своей предвыборной кампании", - заявил он в видеообращении, опубликованном на его странице в X (ранее Twitter).

Десантис также заявил о поддержке Трампа на выдвижение кандидатом в президенты США.

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