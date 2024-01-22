Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в США.

Как передает Trend, об этом сообщили в МИД Турции.

Сообщается, что Хакан Фидан примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдет в Нью-Йорке 23 января. На заседании будет обсуждаться израильско-палестинский конфликт.

Ожидается, что в рамках визита глава МИД Турции проведет двусторонние встречи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!