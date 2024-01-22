https://news.day.az/world/1631130.html Хакан Фидан прибыл с визитом в США
Хакан Фидан прибыл с визитом в США
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл с визитом в США.
Как передает Trend, об этом сообщили в МИД Турции.
Сообщается, что Хакан Фидан примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, которое пройдет в Нью-Йорке 23 января. На заседании будет обсуждаться израильско-палестинский конфликт.
Ожидается, что в рамках визита глава МИД Турции проведет двусторонние встречи.
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