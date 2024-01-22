Трамп назвал большой честью поддержку вышедшего из предвыборной гонки Десантиса

Экс-президент США Дональд Трамп назвал большой честью поддержку со стороны вышедшего из предвыборной гонки губернатора штата Флорида Рона Десантиса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для меня большая честь получить его поддержку. Я жду возможности поработать вместе с ним, чтобы победить Джо Байдена - худшего и самого коррумпированного президента в истории нашей страны", - сказал Трамп в воскресенье телеканалу Fox News.

Предвыборный штаб политика распространил заявление, призвав "всех республиканцев объединиться вокруг Трампа, чтобы одержать победу над продажным Джо Байденом и покончить с его чудовищным нахождением на посту президента".

Ранее республиканец Десантис объявил о приостановке своей предвыборной кампании и поддержке Трампа в борьбе за пост президента.

Теперь главным конкурентом Трампа в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии становится экс-постпред США при ООН Никки Хейли. По итогам собраний партийных активистов (кокусы) в штате Айова 15 января Хейли набрала 19,1% голосов и заняла третье место, уступив не только Трампу (51%), но и Десантису (21,2%). Штаб бывшего американского лидера убежден, что кандидатура Хейли не отвечает интересам республиканцев. "Никки Хейли - кандидат глобалистов и демократов, она сделает все, чтобы положить конец принципу "Америка на первом месте", - следует из заявления.

Как предположило ранее агентство Bloomberg, решение Десантиса выйти из гонки было продиктовано стремлением избежать "постыдного третьего места" на предстоящих первичных выборах (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир. Согласно результатам последнего опроса телеканала CNN, губернатор Флориды мог получить лишь 6% голосов. При этом в пользу Трампа высказались 50% республиканцев, которые планируют принять участие в голосовании в Нью-Гэмпшире. О поддержке Хейли объявили 39% респондентов.

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