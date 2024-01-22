Названы основные темы, которые обсудит Совет ЕС по иностранным делам

Совет ЕС на уровне глав МИД соберется в понедельник в Брюсселе для обсуждения повестки, главными пунктами которой являются события в Украине и военная операция Израиля против ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Обсуждение украинского вопроса начнется после обмена мнениями по видеосвязи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Как следует из материалов к заседанию совета, дискуссия глав МИД стран ЕС будет сосредоточена "на обязательствах ЕС в области безопасности и военной поддержке Украины". Кроме того, ожидается, что министры затронут такие вопросы, как возможность использования замороженных российских активов и "украинская формула мира".

Главы МИД не обойдут вниманием и продолжение санкционной политики ЕС по отношению к РФ. В конце прошлой недели высокопоставленный источник в институтах Евросоюза сообщил журналистам в Брюсселе, что государства-члены ЕС и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель планируют принять в ближайшее время 13-й пакет санкций против РФ.

В связи с обсуждением ситуации на Ближнем Востоке министры ЕС проведут неформальные встречи с главой МИД Израиля Исраэлем Кацем, министрами иностранных дел Саудовской Аравии - Фейсалом ибн Фархан Аль Саудом, Иордании - Айманом Сафади, Египта - Самехом Шукри, а также генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом и министром иностранных дел Палестинской автономии Риядом аль-Малики.

Как сообщил 19 января журналистам Петер Стано, пресс-секретарь Борреля, все приглашенные подтвердили свое прибытие в Брюссель. Он уточнил, что консультации с ними не будут представлять собой "совместное заседание".

Затем состоится официальное обсуждение в формате 27 государств Евросоюза. Темами министерской дискуссии будут гуманитарная ситуация в секторе Газа, необходимость беспрепятственной гуманитарной помощи и новый призыв к освобождению заложников и полному выполнению резолюций ООН, а также положение дел на Западном берегу Иордана и риски региональной эскалации, в том числе в Красном море.

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