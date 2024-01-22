Трамп назвал США страной, утратившей волю

Бывший американский лидер Дональд Трамп, вновь претендующий на участие в президентской гонке, заявил, что Соединенные Штаты утратили волю и былую силу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы страна в состоянии упадка, мы страна, потерявшая уверенность, волю и силу. Мы страна, просто-напросто потерявшая свой путь", - сказал Трамп на выступлении в воскресенье перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир.

Он пообещал, что в случае его победы на президентских выборах в ноябре 2024 года США "вновь станут великой страной". "Мы будем сражаться за Америку, как никто не делал этого раньше. 2024 год будет годом нашей финальной битвы", - пообещал Трамп.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!