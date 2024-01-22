https://news.day.az/world/1631139.html На севере Израиля объявили воздушную тревогу
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.
По ее данным, сигналы тревоги прозвучали в Западной Галилее после 24-часового затишья на северной границе.
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