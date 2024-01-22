На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

По ее данным, сигналы тревоги прозвучали в Западной Галилее после 24-часового затишья на северной границе.

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