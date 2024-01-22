https://news.day.az/world/1631141.html Израиль критикует МИД РФ
Израиль критикует МИД РФ
Израиль считает неуместным использование Россией темы Холокоста "в современном политическом контексте", заявил официальный представитель израильского МИД Лиор Хаят, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
"Использование дискурса Холокоста в современном политическом контексте представителем МИД России представляет собой неуважение к Холокосту и причиняет ущерб жертвам и выжившим", - написал Хаят в соцсети X. Он также поблагодарил Германию за ее "безоговорочную поддержку и ее позицию против необоснованных претензий ЮАР".
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