Pеспубликанцы выражают недовольство работой спикера Палаты представителей

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США все больше недовольны работой ее спикера Майка Джонсона и обсуждают возможность смещения его с поста в случае неудачных для них итогов выборов в американский законодательный орган.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Politico.

Как отмечается в ее статье, в Палате представителей растет число республиканцев, которые все больше недовольны руководством Джонсона. Они обсуждают, сможет ли он сохранить свою должность после 2024 года, если вообще продержится так долго, говорится в материале. Джонсон в настоящее время занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США.

Как отмечает Politico, более 100 республиканцев в нижней палате Конгресса выразили недовольство подходом Джонсона к расходам правительства, проголосовав ранее в этом месяце против законопроекта, предусматривающего продление финансирования нескольких американских ведомств. Издание подчеркивает, что, по мнению более 20 законодателей из числа республиканцев, Джонсону было бы очень трудно сохранить пост при поражении на выборах. Следующие выборы в Конгресс США состоятся в ноябре 2024 года.

Издание приводит мнение конгрессменов, которые считают, что если Джонсон не сможет сохранить контроль республиканцев над Палатой представителей, то его пребывание на посту спикера "может закончиться". В ноябре 2022 года в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Согласно их итогам, Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, а контроль над Сенатом остался у демократов.

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