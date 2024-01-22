https://news.day.az/world/1631148.html Оползни в Китае унесли жизнь десятки людей - ВИДЕО
Оползни в Китае унесли жизнь десятки людей - ВИДЕО
Оползень засыпал дома в сельской местности провинции Юньнань на юго-западе КНР, под завалом оказались 44 человека.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
По его сведениям, ЧП произошло в районе города Чжаотун в 05:51 по пекинскому времени.
Власти мобилизовали более 40 единиц специальной техники и свыше 200 человек для поиска пропавших.
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