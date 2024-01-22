Оползни в Китае унесли жизнь десятки людей

Оползень засыпал дома в сельской местности провинции Юньнань на юго-западе КНР, под завалом оказались 44 человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло в районе города Чжаотун в 05:51 по пекинскому времени.

Власти мобилизовали более 40 единиц специальной техники и свыше 200 человек для поиска пропавших.

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