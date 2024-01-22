Трамп обвинил своего конкурента в желании устраивать войны

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего конкурента в борьбе за право баллотироваться от Республиканской партии - бывшего представителя Соединенных Штатов при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли в желании все время устраивать войны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политик пообещал изгнать "поджигателей войны" из Соединенных Штатов. "Мы изгоним людей, которые хотят все время устраивать войны. Никки одна из таких: "Давайте всех везде поубиваем и заработаем кучу денег для производителей ракет"", - отметил он.

Трамп также заявил, что США ближе к Третьей мировой войне, чем всем кажется. Политик раскритиковал рост напряженности на Ближнем Востоке и пообещал урегулировать конфликт на Украине сразу после своей победы на президентских выборах.

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