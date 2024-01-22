Немецкие правые угрожают вывести страну из ЕС

Германия может выйти из Евросоюза, если партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) придет к власти в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сопредседатель партии Алис Вайдель в интервью газете Financial Times (FT).

"Это пример для Германии, что можно принять такое суверенное решение, [какое приняла Великобритания]", - отметила она. Вайдель сказала, что будет настаивать на реформах ЕС, которые позволят устранить "дефицит демократии" и ограничить полномочия Еврокомиссии. "Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран - участниц ЕС, мы должны позволить гражданам принять решение, как это сделала Великобритании", - добавила глава АдГ. По ее словам, партия "могла бы провести референдум" по выходу Германии из ЕС, или Dexit (от немецкого названия страны Deutschland) по аналогии с Brexit.

Как отмечает издание, подобные взгляды противоречат проевропейским взглядам, которых придерживаются основные политические силы Германии, включая находящиеся у власти Социально-демократическую партию, Свободную демократическую партию и партию "зеленых". Также, пишет FT, согласно опросам, большинство немцев проголосовали бы за то, чтобы ФРГ осталась в ЕС.

В последнее время несколько политиков ФРГ, в том числе из правящей Социал-демократической партии Германии, высказывались за необходимость запрета АдГ. В то же время среди них нет однозначного мнения на этот счет. В частности, скептически относится к этому министр юстиции Марко Бушман. Согласно результатам опроса, который провела служба Ipsos для газеты Die Welt, не менее 42% немцев поддержали бы гипотетическое начало процедуры запрета "Альтернативы для Германии", но столько же выступают и против. После публикации портала Correctiv призывы запретить партию зазвучали с новой силой.

В ФРГ "Альтернативу для Германии" называют правопопулистской партией. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. В то же время, согласно последним опросам, рейтинг АдГ находится на уровне 22-23%, если бы в ближайшее время в Германии прошли парламентские выборы, партия заняла бы на них второе место после консервативного блока ХДС/ХСС. В трех федеральных землях деятельность АдГ признана правоэкстремистской.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!