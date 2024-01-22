Немецкие железнодорожники планируют провести многодневную стачку

Профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении с 23 по 29 января очередной общенациональной забастовки, которая грозит парализовать железнодорожное сообщение в Германии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается в заявлении, опубликованном на сайте профорганизации, во вторник в 18:00 (21:00 по бакинскому времени) работу прекратят машинисты грузовых поездов. Ночью в среду - в 02:00 (05:00 по бакинскому времени) - к ним присоединятся коллеги, управляющие пассажирскими составами. Акция протеста продлится до 18:00 (21:00 по бакинскому времени) 29 января.

Причиной стачки является тарифный конфликт между ж/д концерном Deutsche Bahn и профсоюзом. Последний требует повышения заработной платы машинистов на €555 в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для сотрудников, трудящихся сменами, при сохранении полной зарплаты. Переговоры велись с начала ноября прошлого года, но зашли в тупик.

С 9 по 12 января GDL провел общенациональную забастовку. На прошлой неделе Deutsche Bahn попытался удержать машинистов от новой стачки, сделав им следующие предложения: сокращение работы на 1 час с 1 января 2026 года, поэтапное повышение заработной платы - на 4,8% с августа текущего и еще на 5% с апреля 2025 года. Кроме того, сразу же после заключения соглашения концерн был готов выплатить компенсационную премию в связи с ростом инфляции. Однако эти предложения не устроили GDL.

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