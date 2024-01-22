В США допустили прямой удар по Ирану

Администрация президента США Джо Байдена допускает возможность полномасштабного конфликта с Ираном в случае жертв среди американских солдат.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, администрация Байдена рассматривает возможные меры ответа Ирану на продолжающиеся ракетные удары шиитских повстанцев по американским военным базам. При этом в США полагают, что основной задачей является избежание полномасштабного военного конфликта.

Однако в частных разговорах чиновники признают, что война может начаться в случае жертв среди американских солдат в результате атак. Отмечается, что это является "красной линией", которая еще не была пересечена, но в любой момент такое событие может произойти.

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