Порочная политика Армении

Благодаря усилиям правительства, государственный долг Армении в последние годы увеличился большими темпами. После прихода к власти Никола Пашиняна не только государственные долги, но и расходы на обслуживание долга ужасно возросли", передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, только в этом году бюджет Армении, доходы которого составляют 2,7 триллиона драмов, выплатит на обслуживание долга 805 миллиардов драмов или почти 2 миллиарда долларов.

"Два миллиарда долларов, которые придется выплатить в этом году для обслуживания государственного долга, являются огромным бременем для бюджета Армении. Именно поэтому во многих случаях это делается путем привлечения новых долгов. Власти берут новые долги, чтобы покрыть существующие. Такая порочная политика погружает страну в долги, выбраться из которых без больших потерь уже никогда не удастся", - признаются армянские СМИ.

По сообщениям СМИ, несмотря на огромные выплачиваемые суммы, долг увеличивается с каждым годом.

"В этом году будет то же самое. Ожидается, что долг правительства увеличится еще на 655 миллиардов драмов, достигнув 5,3 триллиона драмов, приблизившись к 13 миллиардам долларов. За пять-шесть лет власти Армении привлекли долги почти на 5 миллиардов долларов.

Только на погашение внешнего долга и выплату процентов из госбюджета будут выплачены около 644 миллиона долларов. Погашение составит 434 миллиона долларов, 210 миллионов долларов будут выплачены в виде процентов. Еще 72 миллиона будут выплачены за обслуживание валютных долгов, взятых из внутренней экономики посредством выпуска валютных облигаций", - отмечают армянские СМИ.

Далее отмечается, что в целом правительство выплатит из госбюджета 716 миллионов долларов на обслуживание валютного долга. Остальное составит обслуживание внутреннего долга, который составит более 1,2 миллиарда долларов.

"Ожидается, что после резкого роста последних двух лет, уже в этом году внутренний долг будет практически равен внешнему, разница будет очень небольшой по сравнению с 5-6 летней давностью.

Следует отметить, что ситуация ухудшилась как из-за огромных новых долгов, так и из-за высоких процентных выплат. За последние три года средняя процентная ставка по государственному долгу выросла еще на 2,7 процентных пункта. Сейчас она достигла 7 процентов. Но это еще не конец, в этом году он снова поднимется. По оценкам правительства, он достигнет 7,2 процента.

За несколько лет долги выросли почти вдвое, а цена долга резко возросла. Власти Армении уже оставили серьезную нагрузку на бюджет, только за счет привлечения дорогостоящих долгов. Долг растет как снежный ком и увеличивает бремя содержания бюджета. В этом году только процентные выплаты по долгу достигнут 3,1 процента ВВП, составив 10 процентов расходов бюджета", - резюмируют армянские СМИ.

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