Главы МИД стран ЕС встретятся с представителями Израиля и Палестины

Главы МИД стран ЕС в понедельник проведут отдельные встречи с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем и главным дипломатом Палестинской автономии Риядом аль-Малики в Брюсселе, стороны обсудят урегулирование ситуации в секторе Газа, при этом ожидается, что Кай и аль-Малики не встретятся друг с другом. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает израильская газета Times of Israel.

"Министры иностранных дел ЕС позже сегодня проведут отдельные переговоры со своими израильскими и палестинскими коллегами о перспективах прочного мира", - говорится в сообщении издания.

Кац и аль-Малики также отдельно выступят сегодня на заседании Совета по иностранным делам Европейского Союза в Брюсселе, на котором также примут участие его коллеги из Саудовской Аравии, Иордании, Египта и генеральный секретарь Лиги арабских государств.

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