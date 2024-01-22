В США рассказали о сильной стороне Трампа на выборах в 2024 году

Сильная сторона экс-президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года будет заключаться в том, что избиратели помнят о более благоприятном экономическом положении страны в 2017-2021 гг., когда он был главой государства. Об этом пишет обозреватель агентства Bloomberg Ниа-Малика Хендерсон в статье, опубликованной на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сильная сторона Трампа в 2024 году заключается в том, что избиратели считают, что экономика была лучше, когда он был у власти", - говорится в сообщении издания.

При этом отмечается улучшение экономических перспектив в 2024 году в США, а данные, как пишет обозреватель, показывают, что это "общенациональная тенденция, поскольку за последние два месяца потребительские настроения резко выросли".

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