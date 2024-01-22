США ответили на испытания КНДР системы подводного ядерного оружия

Разведывательный самолет ВВС США RC-135W Rivet Joint был замечен в небе над Южной Кореей для наблюдения за действиями КНДР после заявления Пхеньяна об испытании системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

"Самолет наблюдения США пролетел над Южной Кореей в понедельник, как показали авиационные трекеры, с очевидной миссией по наблюдению за Северной Кореей после заявленного испытания подводного ударного ядерного беспилотника", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что самолет-разведчик был отправлен в Южную Корею через три дня после того, как Северная Корея заявила, что испытала "Хэиль-5-23".

Это третий зафиксированный полет в этом году после двух предыдущих, совершенных 4 и 17 января.

Как пишет Yonhap, Южная Корея и США усилили мониторинг, чтобы "обнаружить возможные признаки провокаций Пхеньяна".

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