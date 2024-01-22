В Литве проходят учения ВВС с участием авиации НАТО

Учения военно-воздушных сил (ВВС) с участием дислоцированных на литовской авиабазе Зокняй истребителей Североатлантического альянса проходят в Литве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"По 2 февраля территории Паневежского и Клайпедского районов будут находиться в зоне учений ВВС Литвы и авиации НАТО Arsus vilkas ("Яростный волк" - прим.)", - говорится в сообщении.

В учениях задействованы вертолеты ВВС Литвы, размещенные на основе четырехмесячной ротации на авиабазе Зокняй истребители НАТО, которые патрулируют в небе трех стран Балтии, а также беспилотный самолет дальнего радиуса действия MQ-9 Reaper.

"Целью международных учений является отработка планирования, координации огневой поддержки авиации силами размещенного в Литве сводного батальона НАТО передового базирования и проведения атак с воздуха", - отметило командование.

В ходе учений также будет имитироваться вызов огня по указанным целям средствами военно-морских сил.

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