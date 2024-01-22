Евросоюз оказался в долгах

Европейский союз (ЕС) накопил долг перед странами-членами за поставки оружия Украине в размере более семи миллиардов евро. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей (EEAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщает издание, сумма долга была указана в документе о создании нового Фонда помощи Украине. В разговоре с изданием высокопоставленный европейский чиновник отметил, что задержки с возвратом средств государствам-членам могут помешать поставкам по этой системе.

"Неопределенность вокруг предсказуемого и структурированного предоставления военной помощи Украине будет иметь важные последствия", - утверждается в документе. Евродипломаты подчеркивают, что задолженность усугубляет трудности оборонной промышленности по поддержанию темпов производства.

Сообщается, что размер помощи ЕС через Фонд помощи Украине составит пять миллиардов евро в год. Дальнейшее ежегодное увеличение спецфонда может быть запланировано до 2027 года, в зависимости от потребностей Киева.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!