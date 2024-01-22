Россия, Китай, Иран и Пакистан проведут встречу по Афганистану

Россия, Китай, Иран и Пакистан готовятся провести встречу по Афганистану, она может пройти до конца января. Об этом ТАСС заявил специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, передает Day.Az.

"Встреча [в формате Россия, Китай, Иран и Пакистан] готовится, она пройдет", - сказал дипломат. Кабулов отметил, что о конкретных сроках и месте ее проведения будет сообщено позднее. Однако, по его словам, "есть надежда", что мероприятие может состояться до конца января.

Он также указал, что ситуация с обменом ударами между Ираном и Пакистаном не повлияет на подготовку встречи. "Нет, опасений таких нет", - ответил Кабулов на соответствующий вопрос.

Спецпредставитель президента РФ указал, что на повестке встречи будет "взаимодействие с нынешними властями Афганистана в интересах создания инклюзивного правительства, борьба с терроризмом и наркопреступностью".

Вооруженные силы Ирана 16 января нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия. 18 января пакистанский МИД сообщил, что ВС республики провели антитеррористическую операцию, при которой были нанесены удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

Комитет национальной безопасности Пакистана, который возглавляет и. о. премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какар, пришел в пятницу к выводу, что Исламабад и Тегеран смогут вместе преодолеть противоречия и дальше развивать двусторонние связи. Согласно сообщению пресс-службы секретариата главы правительства исламской республики, на заседании подчеркивалось, что "обе страны смогут преодолеть незначительные раздражители посредством диалога и дипломатии, а также проложить путь к дальнейшему углублению исторических отношений".

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