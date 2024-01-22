В Австралии закрыли программу «золотых виз» для богатых инвесторов

Австралия закрыла программу выдачи инвестиционных "золотых" виз для тех, кто готов вложить не менее 5 млн австралийских долларов ($2,9 млн) в экономику страны. Об этом сообщила глава австралийского МВД Клэр О'Нил, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, визовая программа, позволяющая инвесторам получать долговременные визы и вид на жительство в Австралии, была отменена в рамках пересмотра национальной миграционной системы. "Очевидно, эта программа [виз для инвесторов] не обеспечивает того, что нужно нашей стране и нашей экономике, и ее отмена <...> станет одним из шагов в реформировании миграционной системы", - сказала О'Нил, отметив также, что "схема получения "золотых" виз, кроме всего прочего, позволяла коррумпированным иностранным чиновникам и членам организованных преступных группировок получать возможность жить в Австралии и прятать здесь нелегально полученные деньги".

Также отмечается, что получатели "золотых" виз могли получить вид на жительство в Австралии в обход требований, предъявляемых к другим заявителям, таких как знание английского языка или соответствие возрастным ограничениям, однако не вносили в экономику страны значительного вклада. А кроме того, масштабное расследование, проведенное комиссией австралийского правительства, выявило, что расширение программы спонсорских виз, предназначенных для квалифицированных трудовых мигрантов и талантливой молодежи, позволят въезжать в стране в том числе и инвесторам, предпринимателям и исследователям.

В сентябре 2022 года правительство Австралии увеличило лимит на въезд постоянных мигрантов для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров. Представители бизнеса и профсоюзов Австралии достигли соглашения о повышении лимита на въезд мигрантов, предполагающего увеличение количества мест со 160 тыс. до 200 тыс. в год, однако по данным австралийского МВД за 12 месяцев с июня 2022 года по июнь 2023-го в страну въехали не менее 500 тыс. трудовых мигрантов.

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