В Польше назвали главного поставщика вооружения в страну

США в прошлом году стали основным поставщиком оружия в Польшу. Варшава в 2023 году потратила 4% ВВП на оборону. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью американскому телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Поэтому в прошлом году мы уже потратили 4 процента нашего ВВП на нашу оборону... Это огромные закупки оружия, которые мы в основном совершаем в США", - заявил Дуда.

По его словам, тесный союз между Польшей и США, прочные евроатлантические связи отвечают интересам не только Польши и ЕС, но и Вашингтона. Он подчеркнул, что "чем крепче эти связи, тем безопаснее Европа".

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