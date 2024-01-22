Посол Франции в Армении убегает от армянского журналиста и неудобных вопросов

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что посол Франции в Армении не смог ответить на серьезные обвинения в свой адрес.

Day.Az представляет публикацию:

Лео Николян поймал посла Франции в Армении Оливье Декоттиньи - и начал задавать ему неудобные вопросы.

Спросил о скандале с продажами французских виз для армян за 3500 евро, торговле французскими паспортами, оффшорном счете с 3 млн.евро.

Декоттиньи фигурировал в разных темных историях и до своего назначения в Армению. Его упоминали в деле об изнасиловании 12-летней девочки в Ираке. Оливьешечка засветился и в скандале, связанном с контрабандой наркотиков во Францию из того же Ирака - и тоже вылез сухим из воды. Обо всех этих замечательных делах Николян также спросил. А также подколол посла Франции, мол, зачем ты ходишь в парике и скрываешься от людей.

В ответ Декоттиньи, как и подобает профессиональному французскому дипломату, обвинил журналиста Николяна в ... поддержке ХАМАС и антисемитизме.

Не очень понятно, но ничего другого Декоттиньи не сказал - и благополучно сбежал от журналиста.

Отличная у Макрона внешнеполитическая команда, конечно. Захочешь - не придумаешь.