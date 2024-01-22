В Германии призывают ЕС начать операцию против хуситов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что страны Европейского союза (ЕС) должны как можно скорее начать военную операцию в Красном море против хуситов, чтобы обеспечить безопасность прохода коммерческих судов.

Как передает Day.Az со ссылколй на ТАСС, об этом сообщает Telegram-канал Bild.

"Почти каждый день хуситы из Йемена беспорядочно атакуют совершенно незадействованные [в конфликте] корабли. Это наносит ущерб одной из центральных артерий свободного судоходства и, следовательно, мировой торговли", - заявила Бербок.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!