Петер Сийярто обвинил Евросоюз в «военном психозе»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предрек сложные дискуссии в Европейском союзе (ЕС) о выделении помощи Украине, отметив, что политическое объединение находится в "военном психозе". Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook перед встречей глав МИД стран Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Будут жесткие дискуссии, потому что в Брюсселе, к сожалению, партия войны предлагает нам взять на себя обязательства по поставкам оружия Украине на много лет вперед - пока 5 миллиардов евро... Год новый, а военный психоз тот же", - написал Сийярто.

Он заявил, что у конфликта между Москвой и Киевом нет решения на поле боя, удивившись, как можно этого не видеть и не понимать. Продолжение противостояния несет только разрушение и потери, подчеркнул глава МИД Венгрии.

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