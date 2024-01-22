https://news.day.az/world/1631326.html Подозрительную посылку нашли в здании парламента Нидерландов
Подозрительную посылку нашли в здании парламента Нидерландов
Подозрительную посылку нашли в здании парламента Нидерландов в Гааге.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила полиция города в социальной сети X (бывший Twitter).
По данным ведомства, после обнаружения посылки к зданию прибыли саперы.
Других подробностей не сообщается.
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