Подозрительную посылку нашли в здании парламента Нидерландов в Гааге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила полиция города в социальной сети X (бывший Twitter).

По данным ведомства, после обнаружения посылки к зданию прибыли саперы.

Других подробностей не сообщается.

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