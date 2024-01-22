Польша и Украина инвестируют в производство оружия

Польша и Украина готовы результативно завершить переговоры об инвестициях для совместного производства боеприпасов и оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как уже подчеркнул господин президент Зеленский, мы также обсуждали и будем быстро завершать эти переговоры о совместных инвестициях в производство оружия и боеприпасов", - сказал он. Польский премьер добавил, что приветствует идею украинского президента о "совместных предприятиях" для производства оружия. "Мы будем инвестировать в фирмы в Польше и в Украине, которые будут вносить вклад в увеличение обороноспособности наших государств", - подчеркнул Туск.

Конкретных деталей, тем не менее, премьер Польши не привел и лишь отметил, что Киев и Варшава активно работают над согласованием деталей такого сотрудничества.

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