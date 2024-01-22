Очень сильное землетрясение ️на китайско-кыргызской границе

На границе Китая и Кыргызстана зафиксировано землетрясение магнитудой 7.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС Узбекистана.

По данным Сейсмологического центра Узбекистана, эпицентр землетрясения находился на границе Кыргызстана и Китая, а его магнитуда составила 7.

В самом Ташкенте магнитуда составила 3.

Землетрясение также ощутили в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях.

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