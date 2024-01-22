https://news.day.az/world/1631395.html Очень сильное землетрясение ️на китайско-кыргызской границе
Очень сильное землетрясение ️на китайско-кыргызской границе
На границе Китая и Кыргызстана зафиксировано землетрясение магнитудой 7.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на МЧС Узбекистана.
По данным Сейсмологического центра Узбекистана, эпицентр землетрясения находился на границе Кыргызстана и Китая, а его магнитуда составила 7.
В самом Ташкенте магнитуда составила 3.
Землетрясение также ощутили в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях.
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