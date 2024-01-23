Египет предупредил Израиль о последствиях оккупации Филадельфийского коридора

Попытки Израиля оккупировать территорию, расположенную на границе между сектором Газа и Египтом - так называемый Филадельфийский коридор, - нанесут серьезный урон египетско-израильским отношениям. С таким предупреждением выступил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Израиль пытается создать легитимную базу для оккупации Филадельфийского коридора, расположенного в секторе Газа вдоль границы с Египтом, что противоречит всем договоренностям, подписанным между ним и египетской стороной, - приводит его слова новостной портал Al-Youm as-Sabia. - Мы хотели бы подчеркнуть: любой шаг Израиля в данном направлении нанесет серьезный удар по отношениям между нашими странами".

Рашван подчеркнул, что все обвинения Израиля в том, что через Египет якобы поставляется контрабандное оружие в сектор Газа, являются необоснованными и бездоказательными. Египетская сторона, отмечает он, сама страдала от существования подземных тоннелей между Газой и Синайским полуостровом и потому "приняла решительные меры по их ликвидации раз и навсегда", разрушив в общей сложности 1,5 тыс. подземных шахт. Сейчас между Египетом и палестинским анклавом находится бетонная стена, длина которой составляет 14 км: одна половина укреплений возвышается над землей на 6 м, а другая - углубляется на 6 м под землю. "Контрабанда оружия с территории Египта невозможна ни по земле, ни под землей, поскольку египетская сторона обладает полным суверенитетом над своей территорией и полностью контролирует приграничные районы на северо-востоке", - отметил глава госинформслужбы.

Он также отверг утверждения, что оружие якобы поступает в Газу в грузовиках с гуманитарной помощью, поскольку "каждый автомобиль перед въездом в анклав проходит тщательный досмотр со стороны израильских военных". Рашван порекомендовал израильским властям провести серьезные расследования в собственной армии, поскольку, по его утверждению, "многие виды вооружений, которые находятся сейчас в секторе Газа, были нелегально ввезены туда из Израиля". Глава египетской госинформслужбы уверен, что большая часть поставок тяжелого вооружения в палестинский анклав происходит через Средиземное море, палестинскую часть побережья которого контролирует Израиль - таким образом, Рашван не исключает, что контрабандные грузы могли поставляться в сектор Газа при попустительстве "израильских военных, которые хотели таким образом получить некую материальную выгоду".

Наконец, Рашван призвал Израиль "прекратить делать заявления, которые могут обострить израильско-египетские отношения", и без того достаточно напряженные в свете текущих событий. У Египта, подчеркнул он, есть сильная армия, которая способна защитить границы страны, и все обвинения в том, что Каир якобы не контролирует некоторые приграничные районы, не несут под собой никаких оснований.

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