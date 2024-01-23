Турецкий парламент может решить судьбу заявки Швеции в НАТО

Ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО во вторник будет внесен в повестку Генассамблеи парламента Турции. Ожидается, что обсуждение документа и голосование по нему состоится в тот же день.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Ранее телеканал CNN Turk сообщал лишь о возможности таких обсуждений. Изначально в повестке парламента было несколько внутренних законодательных актов, однако в понедельник стали появляться сообщения о возможности вынесения протокола на голосование. 26 декабря 2023 года его одобрила комиссия по международным делам турецкого заксобрания. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в рамках парламента в целом. Для его утверждения достаточно простого большинства принявших в голосовании депутатов 600-местного парламента. Решение парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Тайипом Эрдоганом соответствующего указа.

Местные СМИ обращают внимание на тот факт, что рассмотрение заявки Швеции в турецком парламенте будет совпадать по времени с нахождением в США главы МИД Турции Хакана Фидана. В Госдерпартаменте США сообщили, что рассчитывают на продвижение процесса по вступлению Швеции в НАТО.

Протоколы о вступлении Швеции в альянс к настоящему времени не ратифицировали только Венгрия и Турция.

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