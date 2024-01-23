Байден вошел в десятку худших президентов по версии Трампа

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп сравнил нынешнего американского лидера Джо Байдена с десятью худшими президентами в истории США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если вы выберете десять худших президентов в истории нашей страны - подумайте о десяти худших - и сложите разрушения, которые они нанесли США, они будут далеки от того, что сделал Байден. Посмотрите на позор в Афганистане, худший момент в истории <...>, посмотрите на границу <...>, мы позволяем приезжать в нашу страну со всего мира", - сказал в понедельник Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, где 23 января состоятся первые праймериз претендентов на участие в президентской гонке от Республиканской партии.

"Нами управляют глупые люди или люди, которые ненавидят нашу страну", - добавил политик.

Ранее бывший президент США назвал Байдена худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

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