США и Великобритания нанесли серию ударов по хуситам

США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли серию ударов по объектам хуситов в Йемене.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом говорится в совместном заявлении стран.

Целями стали восемь объектов группировки. Удары являются ответом на продолжающиеся атаки хуситов на коммерческие суда и военные корабли в Красном море, отметили в коалиции.

Они были нанесены по подземному хранилищу, а также по "ракетному и разведывательному потенциалу" хуситов.

"Эти высокоточные удары призваны подорвать и ослабить возможности, которые хуситы используют, чтобы угрожать мировой торговле и жизням невинных моряков, и являются ответом на серию незаконных, опасных и дестабилизирующих действий хуситов после ударов нашей коалиции 11 января, включая атаки противокорабельных баллистических ракет и беспилотников, в результате которых были поражены два торговых судна, принадлежащих США", - говорится в сообщении.

В Минобороны Великобритании уточнили, что для атаки задействовали четыре своих истребителя Typhoon FGR4.

Телеканал Al Jazeera сообщил, что ударам подверглись авиабаза Аль-Дайлами в Сане, а также объекты в провинциях Таиз, Эль-Байда и Хадджа.

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