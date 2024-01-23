Министр обороны Германии заговорил об опасности войны с Россией

Германия должна учитывать возможность военного конфликта с Россией и настроиться на нее, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус в эфире ZDF, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Речь не идет о "конкретной подготовке к нападению", однако надо считаться с такой возможностью, считает министр.

"А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай - именно это мы сейчас делаем вместе с союзниками по НАТО. И это необходимо", - сказал он.

С этой целью в Прибалтике должна присутствовать немецкая бригада, которая к 2027 году будет "полностью боеспособна", добавил министр. Он также привел оценки военных экспертов, согласно которым понадобится "несколько лет, чтобы Россия <...> была в состоянии это сделать (начать боевые действия. - РБК)".

"Таковы данные по оценкам - точно никто не знает. И это время - следующие три-пять лет - мы должны активно использовать, чтобы вооружиться", - заключил Писториус.

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