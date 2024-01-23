Трамп предложил Хейли посоревноваться в тесте на умственные способности

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что в тесте на умственные способности он наберет больше баллов, чем его соперница от Республиканской партии Никки Хейли. Об этом он заявил в интервью Fox News, после слов Хейли о том, что у него могут быть проблемы с психическим здоровьем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ну, я думаю, что я намного сообразительнее ее. Я бы сделал так: я бы прямо сейчас сел и прошел тест на профпригодность, и это был бы мой результат против ее результата, а она не выиграет, даже близко не приблизится к победе", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что уже проходил когнитивные тесты, и призвал делать то же самое всех, кто баллотируется на пост президента.

"Я справился с этим. Но я бы сказал, что, знаете, я на самом деле призвал бы провести когнитивный тест для всех, кто баллотируется на пост президента, потому что я действительно думаю, что это хорошая идея. Было бы здорово, чтобы президентом стал умный человек", - сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!